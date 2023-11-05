По информации газеты, инцидент произошел, когда автомобиль Блинкена подъехал к зданию МИД Турции. Фидан, согласно протоколу, ожидал гостя у входа. Однако Блинкен, занятый телефонным разговором, задержался в машине, что вынудило Фидана вернуться в здание министерства. Впоследствии, когда Блинкен попытался обнять Фидана, последний предпочел ограничиться традиционным рукопожатием, демонстрируя свое неодобрение относительно предыдущего поведения госсекретаря.

Стоит отметить, что ранее встреча двух дипломатов стала поводом для оживленных дискуссий в СМИ и социальных сетях, где обсуждались видеокадры, фиксирующие неуклюжую попытку Блинкена приобнять турецкого коллегу. Фидан отказался от излишних проявлений сентиментальности и ограничился сухим рукопожатием. Наблюдатели, внимательно изучившие видео, отметили на лице Блинкена мимику, похожую на «шок» от неожиданного отказа.