Сегодня проходит очередной судебный процесс по делу Вагифа Хачатряна, который обвиняется в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района Азербайджана в составе армянских незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает haqqin.az, на процессе в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева выступил гособвинитель Мугаддас Султанов.

"Мы внимательно следили за процессом расследования с момента задержания Вагифа Хачатряна. Сотрудники Пенитенциарной службы проявили к нему великодушие. В ходе следствия на него не оказывалось никакого давления. Это благородство азербайджанского народа. Но вспомните, какие пытки пережили осужденные в Армении. Мы же проявили по отношению к Вагифу Хачатряну милосердие", - сказал Султанов.