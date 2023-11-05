Инновации в сфере парковки в Бакинском аэропорту

Оплатить парковку теперь можно как в платежных терминалах, так и онлайн. Для этого посетители, не выходя из автомобиля, могут воспользоваться платформами Tezödə и АzParking через свои мобильные устройства.

Оплатить парковку также можно наличными и безналичными (банковскими картами) способами в платежных терминалах, расположенных в аэропорту. Использование пластиковых карт при въезде/выезде из аэропорта отменено и вместо него внедрена технология автоматического распознавания государственных регистрационных номеров транспортных средств. Это делает процесс удобным и быстрым, существенно сокращая затраты времени.

Кроме того, для более эффективного использования территории посетителями в рамках стратегии развития Международного аэропорта Гейдар Алиев планируется расширение парковочной зоны и строительство дополнительных мест.

Отметим, что большинство пользователей — это те, кто паркует свой автомобиль на кратковременный срок – до 2 часов. Учитывая это, а также нынешнее ограниченное количество парковочных мест, Бакинский аэропорт пытается предоставить больше парковочных мест для приоритетных краткосрочных пользователей. Исходя из этого, только для долговременно стоящих транспортных средств с 07.11.2023 г. тарифы меняются, а для кратковременных пользователей тарифы остаются неизменными.

В случае возникновения вопросов по внедрению новой системы на начальном этапе ответственные сотрудники окажут посетителям необходимую поддержку, также получить дополнительную информацию можно, перейдя по ссылке https://airport.az/az/transport/parking/.

Напомним, что за первые 15 минут с транспортных средств плата не взимается. Кроме того, для комфортного и гибкого процесса высадки/встречи пассажиров в Бакинском аэропорту им предоставлены специальные полосы – drop off/pick up.