Вооруженные силы Украины успешно наступают на левом берегу Днепра в Херсонской области, расширяя свое присутствие на севере населенного пункта Подстепное, который находится на восточной стороне от Херсона на расстоянии около 17 км. Об этом информирует Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

По информации, опубликованной российскими военными блогерами 6 ноября, украинские силы сохраняют позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Российский военный блогер утверждает, что украинские войска продолжают удерживать часть села Крынки, находящееся примерно в 30 километрах к востоку от Херсона, и приближаются к береговой линии Днепра, несмотря на попытки российских войск вытеснить их с восточного берега.

Еще один блогер, связанный с Кремлем, сообщил, что украинские войска отбили российскую атаку возле Крынок и что подразделения 177-го полка морской пехоты России (Каспийская флотилия) ведут обстрел украинских позиций на западном (правом) берегу в Херсонской области.