Банк Республика, который всегда придает большое значение социальным проектам в своей деятельности, накануне Дня Победы провел еще одну благотворительную акцию.

Так, при поддержке Федерации талассемии Азербайджана и Центрального банка крови при Национальном центре гематологии и трансфузиологии в головном офисе банка была проведена акция по добровольной сдаче крови для детей больных талассемией.

В акции по сдаче крови, которая проходила под лозунгом «Давайте поддержим, пусть улыбки множатся!», приняли участие руководство и сотрудники банка. Сотрудники банка были допущены к участию в акции после проверки состояния их здоровья врачами-гематологами медицинской бригады Центрального банка крови.

Следует отметить, что жизни многих людей, страдающих талассемией и другими наследственными заболеваниями крови в Азербайджане, в настоящее время зависят от кампаний массового донорства крови.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в Facebook, Instagram, Linkedin, Telegram или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.