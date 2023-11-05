Россия обеспокоилась заявлениями израильского министра

Заявление в Израиле о ядерном оружии вызвало много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху назвал сброс атомной бомбы на Газу «одной из возможностей» развития конфликта.

«Это вызвало огромное количество вопросов. Вопрос номер один – получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия? Следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» – сказала Захарова.