«Хезболла» допускает широкомасштабный конфликт с Израилем

«Как Америка и другие страны мира могут поддерживать Израиль, который убивает гражданских лиц и детей, разрушает дома, в то время как нам отказывают в праве оказывать поддержку нашему народу и родным в Палестине и в регионе?» — возмутился он в разговоре с ведущим Мэттом Брэдли.

Когда Касему задали вопрос о возможности того, что действия «Хезболлы» могут привести к полномасштабному конфликту с Израилем, он ответил: «Хезболла» заняла позицию сопротивления и отпора. Тот, кто усиливает агрессию — это Израиль, а также Америка и Европа, поддерживающие действия Израиля. И усиление агрессии вызвано убийством граждан и детей. Невозможно оставаться равнодушным перед этими тяжелыми (…) картинами, потому что то, что происходит в Палестине, впоследствии повторится в Ливане и в других частях региона».

Комментарии Касема последовали вскоре после заявления генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы о том, что все варианты на ливанском направлении открыты и что группировка «готова к любому развитию событий», включая удары по американским военным кораблям.