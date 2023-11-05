В России заочно арестовали участницу Pussy Riot

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца участницу скандальной группы Pussy Riot Люсю Штейн по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Об этом говорится в карточке дела на сайте суда.

Как пишут российские СМИ, Штейн объявили в международный розыск. «Срок ареста будет исчисляться с момента ее экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории РФ».

Поводом для возбуждения дела против Люси Штейн стали ее комментарии в соцсети Х 27 марта под видео, где якобы украинские военные стреляли по ногам пленным россиянам.

В июле 2022 года суд в Москве оштрафовал Штейн на 50 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии из-за поста о российских солдатах, которые «пришли бомбить чужие города и убивать людей».