Источники ТАСС подтвердили задержание замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах республики.

«Задержан замминистра внутренних дел Республики Дагестан Руфат Исмаилов, у него проходят обыски дома и на работе», — сказал собеседник агентства.

При этом источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что замглавы МВД Дагестана подозревается во взяточничестве.