Москва взялась за крупных дагестанских силовиков обновлено 12:40
Источники ТАСС подтвердили задержание замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах республики.
«Задержан замминистра внутренних дел Республики Дагестан Руфат Исмаилов, у него проходят обыски дома и на работе», — сказал собеседник агентства.
При этом источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что замглавы МВД Дагестана подозревается во взяточничестве.
*** 12:27
Силы ФСБ и сотрудники МВД проводят серию обысков в Дагестане, которые затронули высокопоставленных офицеров местного Министерства внутренних дел, передает BRIEF.
Как сообщается, обыски проходят у Руфата Исмаилова, заместителя министра внутренних дел по Дагестану и начальника следственного управления, а также у его заместителя Далгата Абдулгапурова.
По неофициальной информации, Руфат Исмаилов мог быть задержан в ходе операции, которую координируют ФСБ и прибывшие сотрудники МВД. В отношении Абдулгапурова предварительные данные указывают на причастность к операции сотрудников управления «М» Центрального аппарата ФСБ России.
Подробности операции и обстоятельства, которые привели к таким мерам со стороны правоохранительных органов, пока не раскрываются.