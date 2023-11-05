МИД призвал Армению не жить иллюзиями

В тексте заявления отмечается, что «в настоящее время, после прекращения существования сепаратистского режима, созданного армянскими вооруженными формированиями и Арменией на территориях Азербайджана, в регионе имеются широкие возможности для мира и стабильности».

«На фоне этих благоприятных условий Азербайджан, оставаясь приверженным процессу нормализации отношений между двумя странами, а также реинтеграции проживающих в Карабахе армян, призывает Армению продемонстрировать конструктивную и справедливую позицию в мирном процессе, верно воспринимать реалии региона.

Армянская сторона должна окончательно понять, что альтернативы миру и сотрудничеству в регионе нет.

В День Победы - 8 ноября мы с глубоким уважением и благодарностью чтим память наших шехидов, отдавших свои жизни за нашу независимость, территориальную целостность и суверенитет!» - подчеркнули в МИД Азербайджана.