Алиев поднял зарплату военным
Ежемесячные должностные оклады военнослужащих действительной военной службы Главного управления Внутренних войск МВД Азербайджана повышены в среднем на 20 процентов, соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.
Другим указом главы государства ежемесячные должностные оклады военнослужащих действительной военной службы Государственной пограничной службы Азербайджана повышены в среднем на 20 процентов.
Оба указа вступают в силу с 1 января 2024 года.
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