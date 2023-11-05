Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 12:47

Служба национальной безопасности Армении сообщила на прошлой неделе об аресте членов вооруженной группировки, планировавшей в рамках операции «Северный листопад» захватить правительственные здания и совершить в стране серию террористических актов. В информации сказано, что у пятерых арестованных были обнаружены оружие, оптические прицелы, приборы видеонаблюдения и другое оборудование.

Как удалось установить спецслужбам, за день до начала операции организаторы также планировали создать украинские и молдавские телеграмм-каналы под общим названием «Восстание национального спасения». По утверждению СНБ Армении, после совершения терактов участники группировки планировали вместе с семьями укрыться в соседней Грузии. Возбуждено уголовное дело. Сообщается, что подготовка операции «Северный листопад» проходила на фоне заявлений близких к властям Армении лиц, утверждавших, что Россия планирует осуществить в стране государственный переворот. Примечательно, что спецслужбы Армении не раскрывают ни имен задержанных, ни названия политических партий, к которым они принадлежали. Всего несколько недель назад, после проведенных Азербайджаном в Карабахе специальных антитеррористических мер и восстановления полного суверенитета над его территорией, армянскими спецслужбами были арестовали восемь членов другой военно-патриотической организации под названием «Крестоносцы», которые планировали вооруженный переворот в стране. В числе арестованных - Альберт Базеян, бывший мэр Еревана и заместитель председателя ветеранской организации «Еркрапа». «Крестоносцам» предъявлено обвинение в подготовке заговора против премьер-министра Пашиняна и намерениях захватить власть в стране посредством вооруженного восстания. Близкие к правительству круги намекают, что за планами «крестоносцев» стоит Россия.

В то же время, представители оппозиционных кругов считают, что на самом деле аресты, которые проводят спецслужбы Армении, являются частью репрессий, направленных на нейтрализацию политических оппонентов Никола Пашиняна. Как сообщаел ранее haqqin.az, на следствие по делу о еще одной антиправительственной вооруженной группировки был вызван Жирайр Сефилян, возглавлявший в годы первой Карабахской войне батальон «Шуша». Никаких подробностей о деятельности этой группы не сообщают. Известно лишь, Жирайр Сефилян имеет опыт подготовки антиправительственных вооруженных выступлений. В частности, летом 2016 года, на фоне военно-политического кризиса, вызванного итогами 4-дневной апрельской войны в Армении, Сефилян, который резко критиковал Сержа Саргсяна за разгром армянской армии в Карабахе, требуя немедленного возвращения утраченных территорий, был задержан за незаконное ношение оружия и боеприпасов. Как сообщают источники в Ереване, тогда задержание Сефиляна еще больше обострило ситуацию. В ответ поддерживавшая его радикальная националистическая вооруженная группировка «Сасна Црер» захватила в Ереване казармы патрульного полка полиции, убив в перестрелке с силовиками несколько человек, а тысячи ереванцев, разгневанные поражением в апрельских боях, вышли на улицы, чтобы поддержать активистов «Сасна црер».

После подавления вооруженного восстания и последующих переговоров члены группы были арестованы. Однако в результате «армянской революции» 2018 года, когда к власти пришел Никол Пашинян, все они были освобождены, «Сасна Црер» стала политической партией с сильной антироссийской позицией, а сам Жирайр Сефилян — одним из ее лидеров. Правда, на парламентских выборах 2021 года ему удалось набрать лишь около 1,7 процента голосов. Следует также отметить, что, став политической партией, «Сасна Црер» сформировала с другими радикальными националистами альянс под названием «Национал-демократический полюс». До 44-дневной войны Сефилян и «Сасна Црер» считались, по существу, союзниками Пашиняна. Однако после поражения Армении в 44-дневной войне их пути разошлись и в настоящий момент Сефилян входит в число убежденных противников премьер-министра Армении. Сефилян не скрывал раздражения тем, что был вызван на допрос в следственный комитет и на пресс-конференции в Ереване открыто угрожал премьер-министру. «Никол Пашинян, будь уверен: мы придем за тобой не впятером или вдесятером. Мы придем за тобой с десятками тысяч армян», – заявил Сефилян, подчеркнув, что весь «Национально-демократический полюс» будет придерживаться той же тактики.