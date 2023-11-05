Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 8 ноября 2020 года был освобожден от оккупации город Шуша.

Армения все еще не вернула 8 азербайджанских сел, находящихся под оккупацией. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по случаю 8 ноября - Дня Победы.

«В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября того же года, армянские вооруженные силы были выведены из Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов, тем самым была обеспечена территориальная целостность нашей страны», — отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что сразу после завершения конфликта Азербайджан выступил с мирными инициативами и выполнил свои обязательства.

«Азербайджанская сторона выступила за нормализацию отношений между двумя странами и активизацию мирного процесса, приступила к масштабным восстановительным и строительным работам на освобожденных территориях, а также приняла меры по реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в наше общество», — отметили в министерстве.

В заявлении МИД говорится, что Армения, несмотря на усилия азербайджанской стороны, выбрала путь препятствования переговорам по мирному соглашению.

«Армения продолжала совершать военно-политические провокации и сохранять минную угрозу в регионе, тем самым препятствуя мирному процессу, восстановительным работам, и создавала угрозу жизни азербайджанских граждан. Вопреки своим обязательствам армянская сторона не только не вывела с территорий Азербайджана армянские вооруженные силы, которые были основным источником угрозы миру и безопасности в регионе, но и продолжала оказывать им материальную и финансовую поддержку, осуществляла незаконную переброску оружия, военной техники и мин на территории Азербайджана. Кроме того, Армения все еще не вернула 8 азербайджанских сел, находящихся под оккупацией», — говорится в заявлении.