Азербайджанцев эвакуировали из Газы

Из сектора Газа несколько дней назад за один день были эвакуированы восемь азербайджанцев, сообщил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что эвакуация граждан из Израиля не предусмотрена.

«Заявки по вопросам эвакуации не поступают. Обращения на горячую линию незначительны», - добавил Гаджизаде.

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что из сектора Газа будут эвакуированы восемь азербайджанцев.

2 ноября пограничная служба сектора Газа опубликовала список с именами около 600 человек, которые смогут покинуть Газу через пункт пропуска «Рафах» на границе с Египтом. Из 596 иностранных граждан в списке 400 являются гражданами США. В списке также граждане Азербайджана, Бельгии, Бахрейна, Нидерландов, Венгрии, Швейцарии и Южной Кореи.