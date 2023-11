Экс-советник Пентагона: Турция ввяжется в конфликт в Газе

Он особо акцентировал внимание на реакции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на происходящее, выделив его стремление к мобилизации страны: «Это должно произойти, было бы ошибкой недооценивать его».

По мнению Макгрегора, Эрдоган является ключевой фигурой на Ближнем Востоке, способной оказать серьезное влияние на регион: «Эрдоган – единственный человек на Ближнем Востоке, который может уничтожить Израиль».

Макгрегор обратился к мировому сообществу с призывом серьезно относиться к угрозам Эрдогана: «Игнорировать их было бы большой ошибкой».

Бывший советник также осветил историческую роль Турции в регионе, напомнив: «Кто веками пребывал в Палестине? Турки. Кто в некоторый период истории контролировал большую часть арабского мира на Ближнем Востоке? Османская империя».

Макгрегор подчеркнул восприятие Израиля турецким населением как оккупанта исламских территорий: «Многие забывают, что с турецкой точки зрения евреи стоят на исламской земле».

Turkish soldiers will eventually fight in Gaza.



Erdoğan is sensitive to timing, he is mobilizing the country.



This is going to happen, it's a mistake to dismiss him.



Erdoğan is the one man in Middle East with the capability to destroy Israel.



