Экс-советник Пентагона: Турция ввяжется в конфликт в Газе

В своей публикации Макгрегор предполагает, что «турецкие солдаты в конечном итоге могут оказаться втянутыми в военные действия в Газе».

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор высказал обеспокоенность из-за возможного участия Турции в конфликте в Газе. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Он особо акцентировал внимание на реакции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на происходящее, выделив его стремление к мобилизации страны: «Это должно произойти, было бы ошибкой недооценивать его».

По мнению Макгрегора, Эрдоган является ключевой фигурой на Ближнем Востоке, способной оказать серьезное влияние на регион: «Эрдоган – единственный человек на Ближнем Востоке, который может уничтожить Израиль».

Макгрегор обратился к мировому сообществу с призывом серьезно относиться к угрозам Эрдогана: «Игнорировать их было бы большой ошибкой».

Бывший советник также осветил историческую роль Турции в регионе, напомнив: «Кто веками пребывал в Палестине? Турки. Кто в некоторый период истории контролировал большую часть арабского мира на Ближнем Востоке? Османская империя».

Макгрегор подчеркнул восприятие Израиля турецким населением как оккупанта исламских территорий: «Многие забывают, что с турецкой точки зрения евреи стоят на исламской земле».