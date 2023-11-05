Грузия получит статус кандидата в Евросоюз
Грузия получит статус кандидата на вступление в Евросоюз с определенными условиями, написал в соцсети европейский обозреватель «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
«Главы кабинетов 27 еврокомиссаров встретились (6 ноября) для обсуждения расширения ЕС. 7 ноября переговоры продолжатся, но основные предпосылки ясны: Украину и Молдову ждет открытие переговоров о вступлении в ЕС (скорее всего, в марте 2024 года), а Грузию — статус кандидата с условиями для перехода на следующий этап», — написал Йозвяк.
Рекомендация Еврокомиссии будет опубликована 8 ноября, окончательное решение примут лидеры стран ЕС в декабре этого года.
heads of cabinet of the 27 European Commissioners met today to discuss EU enlargement. talks continue tomorrow on final touches but basic premise clear:— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 6, 2023
🇺🇦&🇲🇩to open EU accession talks (likely in March '24)
🇬🇪 getting candidate status with conditions to move to next step.