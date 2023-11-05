Албания примет беженцев

Лагеря будут использоваться для первоначального размещения до 3 000 спасенных в Средиземном море мигрантов, пока рассматриваются их заявления на получение убежища.

Италия и Албания подписали соглашение о создании на албанской территории центров временного содержания для мигрантов, прибывших по морю, передает Euronews.

Эта мера направлена на разгрузку переполненных центров в Италии, где число прибывших мигрантов в этом году достигло 144 000 человек, что вдвое превышает показатель прошлого года.

«На начальном этапе эти объекты смогут вместить до 3 000 человек. Они будут находиться там, пока рассматривается ходатайство о предоставлении убежища, до, разумеется, репатриации или возвращения», — подчеркнула премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Противники инициативы выразили опасения, что контроль за условиями содержания в этих центрах будет затруднен, что приведет к появлению «итальянского Гуантанамо».

Стоит отметить, что тем временем правительство Великобритании добивается в суде права реализовать свою программу по высылке мигрантов в Руанду.