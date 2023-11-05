Алиев наградил руководство Минобороны Азербайджана новость дополнена

Награждены военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики. Соответствующее распоряжение подписал Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, орденом «Карабах» награждены:

Гасанов Закир Аскер оглу – генерал-полковник

Велиев Керим Тофик оглу - генерал-полковник

Эфендиев Энвер Закария оглу – генерал-лейтенант

Мирзоев Хикмет Иззет оглу – генерал-лейтенант

Таиров Рамиз Фирудинович – генерал-лейтенант.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.