Армянская террористическая организация ASALA вновь дала о себе знать, выпустив два видеообращения, в которых объявила войну правительству Армении, передают турецкие СМИ.

На опубликованных видеоматериалах трое боевиков в масках объявляют, что премьер-министр Армении Никол Пашинян несет ответственность за ситуацию в Карабахе. Они заявили о подготовке террористических актов против него и упомянули о «наказании», которое его ожидает.

Согласно сведениям турецкого портала Super Haber, угрозы ASALA были восприняты властями Еревана как серьезное предупреждение.

Ресурс со ссылкой на армянские источники утверждает о предстоящих тайных переговорах между правительством Пашиняна и ASALA. Эти же источники напомнили о вооруженных нападениях на армянский парламент в 1999 и 2020 годах, подчеркнув, что в случае отсутствия договоренностей в ходе предстоящих переговоров якобы возможно повторение подобных атак.

Приближенные к Пашиняну Telegram-каналы опровергают подлинность звучащих в адрес армянского руководства угроз боевиков ASALA, обвиняя «врагов армянской государственности» в распространении провокаций от имени террористической группировки.