Германия ужесточит миграционную политику

Канцлер Германии Олаф Шольц, стремящийся остановить рост рейтинга ультраправых партий, договорился о более жесткой миграционной политике с главами 16 немецких земель, пишут местные СМИ.

В течение последних недель правительство Шольца согласовывало меры, которые облегчат депортацию мигрантов и сделают страну менее привлекательной для них, что резко контрастирует с политикой открытых дверей, проводимой Берлином во времена бывшего канцлера Ангелы Меркель.

Власти также намерены сэкономить около 1 млрд евро за счет сокращения льгот для искателей убежища, например, удвоив время до получения ими полных социальных выплат.

Беспокойство, связанное с вопросом миграционной политики, возросло из-за увеличения количества просьб о предоставлении убежища.

Отметим, что в прошлом месяце Олаф Шольц заявлял, что страна должна «наконец депортировать в больших масштабах тех, кто не имеет права оставаться в Германии».