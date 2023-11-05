В Кремле рассказали, зачем Путин едет в Казахстан

Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан – «абсолютно самостоятельное измерение», он не обусловлен какими-либо другими международными контактами этой страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

В ответ на просьбу уточнить, связан ли запланированный на 9 ноября визит Путина в Казахстан с интересом стран Европы к сотрудничеству с этой страной, представитель Кремля сказал: «Конечно же, это (предстоящий визит) абсолютно самостоятельное измерение. [Оно] не связано с какими-либо другими контактами [Казахстана]. Дальше будем развивать наше добрососедство и сотрудничество с Казахстаном».

Песков отметил, что Москва и Астана, являясь историческими партнерами и союзниками, развивают самостоятельные отношения, и при этом «они гораздо более тесные, чем у Казахстана со многими другими странами».

Кроме того, в ходе визита Путина пройдет и «сверка часов по всему комплексу отношений» двух стран, рассказал Песков, обратив внимание на то, что сотрудничество Москвы и Астаны охватывает самые разные сферы.