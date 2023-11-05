Американская атомная подлодка в Персидском заливе

Атомная подводная лодка США «Флорида» класса «Огайо» вошла в воды Персидского залива, таким образом Вашингтон надеется продемонстрировать силу и сдержать Тегеран, чтобы избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне.

Как пишет агентство, подлодка «Флорида», хотя и атомная, ядерного оружия не несет. На ее вооружении могут стоять до 154 крылатых ракет «Томагавк», а на ее борту могут разместиться до 66 спецназовцев ВМС США.

6 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США направили на Ближний Восток подлодку класса «Огайо», это необходимо для обеспечения безопасности американских военных в регионе, заверял он. О том, какая именно подлодка США была направлена на Ближний Восток и где именно она размещена, не говорилось.