Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в ходе поездки в Шушу приняли участие в открытии Шушинской городской полной средней школы №1, а также отеля Yasəmən.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посмотрели здание профессиональной школы и колледжа в Шуше.

Глава государства и первая леди ознакомились с проектами по восстановлению и реконструкции, которые будут реализованы Фондом Гейдара Алиева в ряде зданий, расположенных на улице Панахали хана, а также с реставрационными работами, проводимыми Фондом в мечети Мамай, посетили Иса Булагы.