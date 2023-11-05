Алиевы в Шуше обновлено 16:28
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в ходе поездки в Шушу приняли участие в открытии Шушинской городской полной средней школы №1, а также отеля Yasəmən.
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посмотрели здание профессиональной школы и колледжа в Шуше.
Глава государства и первая леди ознакомились с проектами по восстановлению и реконструкции, которые будут реализованы Фондом Гейдара Алиева в ряде зданий, расположенных на улице Панахали хана, а также с реставрационными работами, проводимыми Фондом в мечети Мамай, посетили Иса Булагы.
* * * 15:20
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 7 ноября совершили поездку в Шушу.
Президент Азербайджана и первая леди ознакомились со строительными работами, проводимыми в жилом комплексе из 23 зданий в Шуше, работами, которые будут проведены в здании исторического памятника «Женская гимназия».
* * * 14:54
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев 7 ноября посетили село Вянгли Кельбаджарского района.