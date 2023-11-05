Спортсменка сборной Азербайджана по академической гребле Диана Дымченко приняла участие в традиционной международной регате Silver Skiff в Турине. В соревнованиях, организованных в 32-й раз, приняли участие более 700 спортсменов из 30 стран в различных возрастных категориях.

В регате, состоящей из одного этапа, гребцы преодолели 11 километров. Выступая в одноместной академической лодке, Диана финишировала второй, преодолев дистанцию за 44 минуты 54 секунды, и завоевала серебряную медаль.

Регата Silver Skiff, которая проводится с 1992 года, считается одним из престижных соревнований в академической гребле.

Напомним, Диана Дымченко также завоевала серебряную медаль на прошлогодних соревнованиях.