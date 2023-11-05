Вучич рассказал Байрамову о поддержке территориальной целостности Азербайджана

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках визита в Сербию был принят президентом этой страны Александаром Вучичем.

В ходе встречи было выражено удовлетворение нынешними отношениями стратегического партнерства между двумя странами, подчеркнута важность взаимных визитов высокого уровня.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития торгово-экономических отношений, дана оценка деятельности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Было отмечено, что существуют большие возможности для стратегического сотрудничества между двумя странами в сферах энергетики, сельского хозяйства, туризма и др.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможности нормализации армяно-азербайджанских отношений и установления устойчивого мира в регионе.

Вучич заявил, что Сербия всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана, и выразил благодарность за поддержку Азербайджаном территориальной целостности Сербии.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.