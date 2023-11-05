3 600 деревьев посажено при поддержке банка АВВ

В рамках проекта TamEco, реализуемого банком совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и международной платежной организацией Visa, в поселке Мушвигабад были посажены деревья. Первые 650 деревьев посажены сотрудниками банка АВВ.

Заказав карту TamEco от банка АВВ, клиент дает возможность посадить дерево. В рамках кампании карта предоставляется бесплатно, поэтому пожертвование на посадку дерева от имени клиента будет внесено за счет банка. Таким образом, каждый клиент, заказавший карту TamEco от банка ABB, вырастит дерево в Азербайджане.

Карта TamEco — это банковский продукт, созданный в рамках проекта Министерства экологии и природных ресурсов «Зеленое будущее». Одной из главных отличительных особенностей карты является то, что она на 98% состоит из переработанного пластика, собранного в Мировом океане. Это первая подобная экокарта на базе Visa не только в Азербайджане, но и в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Цель проекта – развитие экологической культуры в обществе, поддержка озеленения Азербайджана и усиление чувства личной ответственности за окружающую среду.