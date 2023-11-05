Так, было опубликовано видео инцидента в армянском квартале Иерусалима, где произошла стычка между еврейскими поселенцами и армянской семьей. На распространенных кадрах молодые люди, похожие на ортодоксальных евреев, напали с перцовым баллончиком на отца с сыном неподалеку от армянского монастыря.

Инцидент вызвал возмущение в армянском сегменте соцсетей и реакцию известных армянских деятелей, включая Сержа Танкяна из System of a Down. Он обвинил нынешнее правительство Израиля в подстрекательстве «правых политических партий и расистов». Танкян осудил действия правительства Израиля и подчеркнул страдания армян в Иерусалиме.

«Эти негодяи должны извиниться перед каждым армянином в Иерусалиме. (...) Представьте, что было бы, если бы Армения вооружила ХАМАС — как бы они тогда почувствовали?» — написал в соцсети Х Танкян.

Ситуация обострилась после того, как армянский патриарх Иерусалима отменил спорное соглашение о сдаче в аренду 25% армянского квартала на 99 лет израильской компании. Это решение повлекло за собой напряженность на территории «Коровьего сада». Армянская община в Иерусалиме выразила беспокойство по поводу потенциальной застройки этого участка, что, по их мнению, могло бы привести к выселению местных жителей и угрозе для культурного наследия сообщества, включая музей и кладбище.

Накал страстей повысился из-за последовавших столкновений еврейских поселенцев с армянскими демонстрантами, которые настаивают на аннулировании арендного соглашения.