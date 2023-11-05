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В связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева, 20-летием прихода к власти президента Ильхама Алиева и Днем Победы акционерные общества «Азерэнержи» и «Азеришыг» провели мероприятие под названием «Свет Победы». Мероприятие прошло в Культурном центре энергетиков, расположенном в здании Главного управляющего комплекса ОАО «Азерэнержи», с участием 500 человек. На мероприятии был продемонстрирован фильм «Свет Победы», посвященный работе, проделанной по поручению президента Ильхама Алиева «Азерэнержи» и «Азеришыг» на территориях, освобожденных от оккупации.

Глава «Азерэнержи» Баба Рзаев рассказал о работе, проделанной общенациональным лидером в сфере энергетики. По его словам, энергетическая отрасль независимого Азербайджана, сформированная Гейдаром Алиевым, достигла нынешнего уровня именно благодаря президенту Ильхаму Алиеву. Как отметил Баба Рзаев, Азербайджан сегодня получил признание влиятельного энергетического государства и в рамках реализации стратегии устойчивой энергетики Ильхама Алиева цифровизация посредством оснащения самым современным техническим оборудованием, развитие альтернативной и возобновляемой энергетики превратились в приоритетные сферы, построено более сорока электростанций, реконструированы сотни подстанций, проведен ремонт тысячи километров линий электропередач различного класса напряжения, порядка 20 процентов производимой в стране электроэнергии экспортируется, и электроэнергия в списке ненефтяного экспорта на протяжении нескольких лет сохраняет лидерство.

Баба Рзаев, рассказывая о славном пути Победы, одержанной под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, отметил деятельность «Азерэнержи» и «Азеришыг» в период войны по поручению президента, благодаря чему наряду с подключением всех освобожденных районов к общей энергетической системе Азербайджана идет преобразование их в зоны «зеленой энергии». Выступившие на мероприятии заслуженный энергетик Бахыш Бабаев, академик Ариф Гашимов, профессор Нурали Юсифбейли также рассказали о восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана.