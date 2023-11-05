Саакашвили об убийстве Гинтури: Вот результат сотрудничества с Россией

«Мои соболезнования семье Тамаза Гинтури. Как же я чувствовал убийство оккупантом этого очень светлого человека. Это прямой результат политики сотрудничества и процветания.

Надеюсь, завтра в Брюсселе все будет хорошо, но главное не меняется - Грузией правят оккупанты, и пока это не прекратится, жизнь граждан и грузинская государственность будут под ударом.

Что нужно сделать, чтобы не было таких трагедий? Во-первых, вернуть спецназ, стоявший в наше время и охранявший общественный порядок на линии оккупации, во-вторых, ограничить и закрыть северные политические схемы, которые все это время проводит российская власть через Грузию, наконец-то надо очень сильно работать с международным сообществом на темы оккупации.

После вторжения в 2008 году россияне дважды отодвигали линию оккупации. К сожалению, все это будет повторяться, пока они у власти. Это значит, что русские будут все больше влиять как на линию оккупации, так и на наши города. Сейчас нашему обществу нужно мобилизоваться, чтобы все это остановить», - написал Саакашвили.