16:10

Вот уже третий год 8 ноября отмечается в Азербайджане День Победы. Это одна из славных дат в истории азербайджанского народа и страны. Путь к Дню Победы пролегал через 44-дневную кровопролитную битву, священную войну, которую народ Азербайджана вел против оккупационной армянской армии. Утром 27 сентября 2020 года армянская армия перешла в атаку на позиции азербайджанской армии, в ответ началась Вторая Карабахская – Отечественная война. Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева сыны Азербайджана, смело смотря в глаза смерти, вступили в схватку с врагом и за 44 дня освободили наши земли от оккупации. В этой войне погибло около 3 000 солдат азербайджанской армии. Лишь ценой их жизней и крови наши порабощенные в течение 30 лет земли вновь обрели свободу.

Эта Победа привлекла внимание всего мира как война, выигранная за счет применения современных военных технологий, ее стали преподавать в военных училищах различных стран. Вскоре после Отечественной войны на площади Азадлыг в Баку прошел парад Победы. Уничтоженная вражеская военная техника демонстрируется в Парке трофеев. 19-20 сентября этого года в результате антитеррористических мероприятий против армянских вооруженных формирований в Карабахе земля Азербайджана была навсегда очищена от армянских сепаратистов. Тем самым Азербайджан восстановил суверенитет на своей территории. 44 дня назад коллектив группы компаний Aqro-Vest с уважением почтил память шехидов в День памяти - 27 сентября, на мероприятии, посвященном этой дате, был продемонстрирован документальный фильм «Шуша, ты свободна», главными героями которого выступают наши солдаты-герои.