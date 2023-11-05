В украинских храмах молились за Россию

Служба безопасности Украины сегодня пришла с проверкой в два храма УПЦ МП в Закарпатской области, где представители московского патриархата прославляли Россию, сообщили украинским СМИ источники в правоохранительных органах.

«СБУ продолжает проводить меры безопасности в представительствах пророссийской церкви в Украине. Сегодня проверка проходит на Закарпатье, где УПЦ (МП) имеет сильные позиции и разветвленную сеть агитационных пунктов», - говорится в сообщении.

Так, представители Службы безопасности посетили село Русские Геевцы и Свято-Михайловский храм, а также село Червоное и храм Рождества Божьей матери.

«Проверяется информация, что в этих храмах молились за российское высокое духовенство, благословлявшее российскую армию на вторжение в Украину, оправдывали войну России против Украины и разжигали межконфессиональную рознь», - рассказали изданию источники.

Также СБУ проверяет законность размещения храмов на соответствующих земельных участках. Источники отмечают, что это еще один сигнал депутатам, что УПЦ (МП) в Украине нужно запретить.