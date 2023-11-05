Французы пресытились арабами и африканцами

Сенат Франции приступил к обсуждению спорного законопроекта об иммиграции, в котором, в частности, предлагается ускорить процесс депортации мигрантов, сообщает Euronews.

Проект закона, вызвавший полемику в стране, предусматривает ускорение процесса депортации мигрантов.

В него также включено положение, согласно которому нелегалы, уже занятые в сферах с дефицитом рабочих рук, могут получить вид на жительство.

Десятки демонстрантов собрались у здания Сената Франции, где в понедельник началось обсуждение законопроекта об иммиграции.

Правозащитные организации считают, что некоторые положения законопроекта нарушают права соискателей убежища.