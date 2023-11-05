Nar издал книгу «Флаг Республики» к Дню флага

Nar поздравляет азербайджанский народ с Днем Победы и Днем флага, самыми славными страницами нашей истории. В связи с этим Nar издал книгу под названием «Флаг Республики», в которой рассказывается об истории нашего флага, являющегося трехцветным символом Дня Победы. Книга, выпущенная по случаю Дня флага, рассказывает об истории Азербайджана, начиная с периода Первой Республики до момента, когда победоносная азербайджанская армия водрузила наш триколор в Карабах е.

Автором книги является известный исследователь-писатель Дилгам Ахмед. В издании представлены важные фотографии и документы, касающиеся нашего флага, который олицетворяет нашу национальную идентичность в период Первой Республики и годы эмиграции, а также современную эпоху.

Учитывая интерес к книге, на страницах Nar в социальных сетях проводится конкурс. Nar подарит книгу «Флаг Республики» интернет-пользователям, ответившим на вопросы по случаю 105-летия нашего флага.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 млн абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.