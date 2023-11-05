Четыре цели США на Ближнем Востоке

Основными целями США на Ближнем Востоке являются защита граждан США, а также помощь Израилю в его борьбе с ХАМАС, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Всего он выделил четыре цели США в регионе: защита Вооруженных сил США и граждан в регионе; оказание «критической помощи» в сфере безопасности Израилю, продолжающему защищаться от ХАМАС; координация с израильтянами по вопросу освобождения заложников (в том числе американцев), удерживаемых ХАМАС; укрепление силовой позиции по всему региону, чтобы «удержать любых государственных или негосударственных субъектов от эскалации кризиса за пределами сектора Газа».

Райдер пояснил, что укрепление силовой позиции необходимо в сфере участившихся нападений на американские военные базы в Сирии и Ираке, из-за которых десятки военнослужащих получили ранения. По его словам, среди ответных шагов США — развертывание двух авианосцев и подводной лодки класса «Огайо» в Средиземном море.