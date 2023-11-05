21:05

«Fireland group» при поддержке «Аzman Holding» вновь провела свое масштабное мероприятие в «Загульба Сарае» к 3-й годовщине Победы. На это мероприятие при поддержке министерства юстиции были приглашены матери шехидов, которые до сих пор не участвовали, из всех регионов Азербайджана, в том числе из Нахчывана. Около 700 матерей шехидов, приглашенных на мероприятие, представляли за каждым столом один регион.

Наряду с ними на мероприятие были приглашены чиновники различных министерств, руководители регионов, общественные деятели, представители культуры и искусства, известные деятели искусства. Было подчеркнуто, что День Победы завоеван за счет единства, и что залогом победы стала азербайджанская армия, шехиды и Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. В мероприятии приняли участие Мирсалех Сеидов, заместитель министра юстиции, глава исполнительной власти Ясамальского района Эльшад Гасанов, Азизи Азизов, глава исполнительной Сураханского района, депутаты Зияд Самедзаде, Арзу Нагиев, Ильхам Мамедов. Среди гостей была художница Афсана Хабиб, автор плаката «Мой сын – герой», который является символом мероприятия. В художественной части мероприятия выступили народный поэт Рамиз Ровшан, народные артисты Алим Гасымов, Назакат Теймурова, Азер Зейналов, Ильгар Мурадов, Ройя Айхан, Зульфия Ханбабаева, Тарана Мурадова, заслуженные артисты Хумар Гадимова, Гюлистан Алиева, Эльнара Абдуллаева, исполнители Замик Гусейнов, Миралам Миреламов, «Шерон Групп», Эльчин Джафаров.

На мероприятии также был представлен видеоролик «Письмо с небес», снятый на территории Хызынского района, озвученный известным актером Кямраном Агабалаевым. Выступление ветерана-офицера Полада Рзаева, потерявшего обе ноги в Отечественной войне и воскресившего на видео шехидов, вызвало аплодисменты. Лала Рагимова, мать 19-летнего шехида Первой Карабахской войны Джаваншира Рагимова, выступившая от имени около 700 матерей шехидов, обняла Самую Гашимову, мать погибшего генерала Полада Гашимова. Мать генерала Самайя Гашимова, в свою очередь, выразила признательность президенту Ильхаму Алиеву. В завершение глава Diler Construction, депутат Орхан Гулузаде вручил подарки 20 супругам шехидов.

Организатор мероприятия, член AYB Джалал Гурбанов поделился своими мыслями о Дне Победы: «Мы все люди разных сфер, у каждого из нас есть заботы, связанные со своей сферой. Но когда приходит имя Родины, все заботы становятся общими. Именно поэтому среди людей, приглашенных сюда и охотно участвующих, можно увидеть как официальных лиц, так и творческих людей. Под эгидой единства нас собирают наши шехиды, их вклад и наше чувство долга перед матерями, которые их родили. Матери шехидов – опора Азербайджана! Преклоняюсь перед ними. Нашим шехидам удалось своими святыми душами превратить свободный, мирный, весь Азербайджан в маленький рай. Теперь мы несем ответственность за сохранение этого рая, пока в каждом из нас есть жизнь. Как заявил президент Ильхам Алиев, долг каждого государственного чиновника – уделять внимание родственникам наших шехидов, и в обществе существует полная солидарность по этому вопросу. Еще раз хочу поблагодарить Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Министерство культуры, которые всегда не оставляют нас одних в этих событиях. Выражаю благодарность Фонду Гейдара Алиева и его руководителю Анару Алекперову за условия, созданные для наших проектов, с учетом пожеланий матерей и родственников шехидов на проведенных до сих пор мероприятиях. В то же время хочу поблагодарить Государственное агентство по туризму, органы исполнительной власти, общественных деятелей, представителей искусства, руководителей образовательных учреждений, участвующих в наших проектах с преподавателями и студентами, за то, что были с нами на протяжении 3 лет. В заключение я бесконечно благодарен компании «Azman Holding» и сети ресторанов «Маngal Steak House». Отметим, что предыдущие мероприятия, организованные «Fireland group» в рамках проектов «Мой сын – герой» и «Мой отец – герой», охватили около 2700 детей шехидов.