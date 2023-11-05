Бахтияру Гаджиеву выдвинуто еще одно обвинение
Содержащемуся в СИЗО общественному активисту Бахтияру Гаджиеву выдвинуто новое обвинение, сообщает агентство Turan со ссылкой на адвоката Эльчина Садыгова.
Согласно сообщению, ему предъявлено обвинение по статье 213.1 (уклонение от уплаты налогов, страховых платежей по безработице, обязательному медицинскому и социальному страхованию) УК Азербайджана.
Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре прошлого года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду (статьи 221 и 289 УК Азербайджана). В июле этого года ему предъявили обвинения по статьям 192 (незаконное предпринимательство), 193-1 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 206 (контрабанда) УК Азербайджана.