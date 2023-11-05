ХАМАС не отпустил россиян

Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало списки граждан иностранных государств и палестинцев с двойным гражданством, которые могут покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» 7 ноября, говорится в заявлении пограничной службы анклава, опубликованном на ее странице в Facebook.

«Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП «Рафах» 7 ноября. Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 07:00 (09:00 по бакинскому времени), чтобы облегчить себе процесс перехода», - говорится в сообщении.

В опубликованных ХАМАС списках есть граждане Великобритании, Канады, Молдовы, Румынии, Украины, Филиппин, Франции и ФРГ. Россиян в списках нет.