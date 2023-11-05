Министры, депутаты и чиновники собрались в Центре DOST фото
В Центре инклюзивного развития и творчества DOST прошло мероприятие, посвященное Дню Победы и 2-летию со дня создания Центра.
В мероприятии приняли участие должностные лица государственных органов, депутаты парламента, представители неправительственных организаций, деятели искусства.
Участники ознакомились с выставкой изделий ручной работы, подготовленной воспитанниками центра. Были представлены образцы изобразительного искусства, гончарного дела, ковроткачества, бисероплетения, художественной резьбы, флористики и других творческих работ.
Выступая на мероприятии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил, что равные возможности для уязвимых слоев общества и создание для них инклюзивных возможностей является одним из приоритетных направлений проводимой в Азербайджане социальной политики.
Министр обратил внимание на достигнутые результаты в направлении интеграции людей, относящихся к социально уязвимым группам населения, в общество.
Было отмечено, что за прошедший период в процессе обучения были задействованы 470 человек по 14 различным направлениям деятельности. Большую часть – 304 человека - составили лица с ограниченными возможностями, в том числе молодежь в возрасте до 18 лет.