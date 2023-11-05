17:30

В Центре инклюзивного развития и творчества DOST прошло мероприятие, посвященное Дню Победы и 2-летию со дня создания Центра. В мероприятии приняли участие должностные лица государственных органов, депутаты парламента, представители неправительственных организаций, деятели искусства.

Участники ознакомились с выставкой изделий ручной работы, подготовленной воспитанниками центра. Были представлены образцы изобразительного искусства, гончарного дела, ковроткачества, бисероплетения, художественной резьбы, флористики и других творческих работ. Выступая на мероприятии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил, что равные возможности для уязвимых слоев общества и создание для них инклюзивных возможностей является одним из приоритетных направлений проводимой в Азербайджане социальной политики.