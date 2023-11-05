Первый Альянс искусственного интеллекта в Азербайджане фото
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) полностью меняет экономическую картину мира. Широкая интеграция ИИ практически во все жизненно важные отрасли, включая образование, здравоохранение и финансы, приведет, по оценкам экспертов, к тому, что в 2030 году вклад ИИ в мировую экономику достигнет 15,7 трлн долларов.
Таким образом, в глобальном масштабе началась новая гонка – гонка умов. Государства и компании, инвестирующие в исследования, разработку и обучение в сфере ИИ, уже сейчас занимают лидирующие позиции в гонке за экономическое превосходство. Не последнее место в мире в этой гонке умов занимает и Азербайджан.
Следуя вектору современных технологических реалий, Центробанк и Министерство цифрового развития и транспорта при участии представителей ведущих телекоммуникационных компаний и банковского сектора страны подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания первого в Азербайджане «Альянса искусственного интеллекта».
Главная цель Альянса – поддержка проектов, инициатив и идей в сфере ИИ. Это включает реализацию совместных проектов на финансовых рынках, организацию мер по формированию экосистемы, инфраструктуры и механизмов управления в данной области, что обеспечит доступ к региональным технологиям в сфере ИИ.
Альянс позволит Азербайджану повысить свою конкурентоспособность на мировой технологической арене, а также ускорить внедрение инновационных решений в различных секторах развития – от финансового до транспортного. В частности, ИИ может быть применен для решения важных социальных задач, таких как улучшение качества жизни граждан, оптимизация городской инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения.
Меморандум призван содействовать исследованиям, инновациям, обмену опытом и знаниям в области ИИ, а также способствовать подготовке образовательных программ, организации семинаров и тренингов с целью развития навыков азербайджанской молодежи.
Особую актуальность этому шагу придает тот факт, что в Азербайджане за последние 4 года потребность в экспертах, специализирующихся на ИИ, возросла в 16 раз. Кстати, в 2022 году была создана азербайджанская лаборатория ИИ, которая предоставляет профессиональную поддержку и консультации представителям государственного и частного секторов по вопросам применения ИИ.
Заместитель министра цифрового развития и транспорта Фарид Ахмедов считает, что подписание меморандума является очередным важным шагом в масштабировании цифрового развития в Азербайджане.
«Подобные инициативы при поддержке как государственных, так и частных организаций способствуют общественному благосостоянию и устойчивому экономическому росту Азербайджана, взявшего новый курс развития в качестве регионального лидера в области цифрового развития», - заявил замминистра.