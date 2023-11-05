Развитие искусственного интеллекта (ИИ) полностью меняет экономическую картину мира. Широкая интеграция ИИ практически во все жизненно важные отрасли, включая образование, здравоохранение и финансы, приведет, по оценкам экспертов, к тому, что в 2030 году вклад ИИ в мировую экономику достигнет 15,7 трлн долларов.

Таким образом, в глобальном масштабе началась новая гонка – гонка умов. Государства и компании, инвестирующие в исследования, разработку и обучение в сфере ИИ, уже сейчас занимают лидирующие позиции в гонке за экономическое превосходство. Не последнее место в мире в этой гонке умов занимает и Азербайджан.

Следуя вектору современных технологических реалий, Центробанк и Министерство цифрового развития и транспорта при участии представителей ведущих телекоммуникационных компаний и банковского сектора страны подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания первого в Азербайджане «Альянса искусственного интеллекта».

Главная цель Альянса – поддержка проектов, инициатив и идей в сфере ИИ. Это включает реализацию совместных проектов на финансовых рынках, организацию мер по формированию экосистемы, инфраструктуры и механизмов управления в данной области, что обеспечит доступ к региональным технологиям в сфере ИИ.