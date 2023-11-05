Покушение на главу Палестины видео
На конвой главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса было совершено вооруженное нападение. В результате атаки один охранник получил ранения, сообщает турецкая газета Yeni Şafak.
По информации газеты, ответственность за нападение взяла на себя группировка, известная как "Дети Абу Джандаля".
Ранее группировка "Дети Абу Джандаля" дала Махмуду Аббасу 24 часа, требуя от него предпринять действия в отношении Газы и начать активные меры против Израиля, пишет Independent Turkish.
Вооруженное нападение на конвой Махмуда Аббаса pic.twitter.com/bHu1OhALOb— Bellman13 (@Bellman138) November 7, 2023