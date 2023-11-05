В Забух вернутся 174 семьи фото
Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев во вторник, 7 ноября, провел жеребьевку среди семей, которых переселят на следующем этапе в село Забух Лачинского района.
В мероприятии приняли участие представители спецпредставительства президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, и Исполнительной власти Лачинского района.
В жеребьевке участвовали 174 семьи (661 человек). В соответствии с составом семьи 31 из них обеспечена двухкомнатными, 102 - трехкомнатными, 20 - четырехкомнатными, 21 - пятикомнатными квартирами. Эти семьи до сих пор проживали в Баку и Сумгаите, в местах временного поселения в Апшеронском районе.
Проведение жеребьевки направлено на обеспечение объективности и прозрачности в размещении семей. Представители семей посредством жеребьевки определяют точный адрес предоставленных им домов.
16 ноября начнется отправка в Забух семей, участвовавших в жеребьевке. Заказчиком по проектированию и строительству села является Фонд социального развития вынужденных переселенцев.