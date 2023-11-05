Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев во вторник, 7 ноября, провел жеребьевку среди семей, которых переселят на следующем этапе в село Забух Лачинского района.

В мероприятии приняли участие представители спецпредставительства президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, и Исполнительной власти Лачинского района.