Македония запретила въезд Лаврову

Власти Северной Македонии не разрешили самолету министра иностранных дел России Сергея Лаврова въезд в страну для участия во встрече министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая должна пройти в Скопье. Об этом сообщает Agence France Presse со ссылкой на главу македонского МИД Буджара Османи.

Османи подчеркнул, что появились "несколько проблем, касающихся этого запроса". Он объяснил, что, хотя Северная Македония и не входит в состав Евросоюза, она присоединилась к санкциям в отношении России, из-за чего воздушное пространство страны закрыто для российских самолетов, как и пространства соседних государств. Османи добавил: "Это будет зависеть от решений, которые будут приняты в ближайшие дни".

Министр также отметил, что согласно правилам ОБСЕ, на встрече должны быть присутствовать представители всех 57 членов организации.

Напомним, что в прошлом году Польша также не допустила Лаврова на министерскую встречу ОБСЕ в Варшаве. Этот инцидент вызвал резкую реакцию в России, где действия польских властей были названы "беспрецедентными и провокационными".