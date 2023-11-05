Ресторан «Ağabala». Праздничный ужин в День Победы. Всего за 100 манатов…

Ресторан «Ağabala» приглашает гостей столицы на праздничный ужин, посвященный Дню Победы. Вас ждут изысканные блюда из азербайджанской национальной кухни, живая инструментальная музыка, танцы с саблями… Прекрасный и незабываемый вечер всего за 100 манатов!

Праздничные вечера пройдут в ресторане с 19:00 по 00:00 8, 9 и 10 ноября.

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Желающие могут обратиться за резервацией. Телефоны: 050 493-01-10, 012 493-01-10. Адрес: ресторан «Ağabala», улица Хагани, 95А.