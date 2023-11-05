Донецк под обстрелом видео
Минимум шесть человек пострадали в результате обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС со ссылкой на службы так называемой "ДНР".
"По предварительным данным, пострадали не менее шести человек. В одном из зданий находились люди. Не исключено, что под завалами кто-то есть", — сообщили в оперативных службах.
Центр Донецка под обстрелом pic.twitter.com/0ajtAI5QDs— Bellman13 (@Bellman138) November 7, 2023
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