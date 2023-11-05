Фонд Гейдара Алиева завершил еще один ремонтно-реставрационный проект в Шуше.

Три жилых здания, возведенные в середине XIX века в стиле, присущем карабахской школе архитектуры и расположенные на улице Кочарли в Шуше, были уничтожены в период оккупации и пришли в негодность.

Фонд Гейдара Алиева приступил к ремонтно-реставрационным работам этих зданий в мае 2022 года.

Сегодня восстановленные фондом здания открыли свои двери в качестве отеля "Ясамен".