В Шуше открылся отель «Ясамен» фото, видео
Фонд Гейдара Алиева завершил еще один ремонтно-реставрационный проект в Шуше.
Три жилых здания, возведенные в середине XIX века в стиле, присущем карабахской школе архитектуры и расположенные на улице Кочарли в Шуше, были уничтожены в период оккупации и пришли в негодность.
Фонд Гейдара Алиева приступил к ремонтно-реставрационным работам этих зданий в мае 2022 года.
Сегодня восстановленные фондом здания открыли свои двери в качестве отеля "Ясамен".
"Ясамен" в Шуше pic.twitter.com/0GF37YaucH— Bellman13 (@Bellman138) November 7, 2023