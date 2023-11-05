Тревожная статистика казней в Иране

Инцидент стал известен после того, как ее супруг обнаружил измену, обратившись в полицию в 2022 году. С использованием камер видеонаблюдения было выявлены связи женщины с другими мужчинами. По иранскому законодательству, осужденная имеет право подать апелляцию на приговор.

AP отмечает, что в Иране суды иногда выносят приговоры к смертной казни через побивание камнями за прелюбодеяние, но такие решения могут быть пересмотрены и смягчены в ходе апелляции. В стране смертная казнь также применяется за ряд других преступлений, включая убийство, изнасилование, «содомию», вооруженное ограбление, похищение людей и незаконный оборот наркотиков.

ООН регулярно выражает обеспокоенность по поводу широкого использования смертной казни в Иране. Недавно генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Исламская Республика казнит людей «тревожными темпами». По его словам, за первые семь месяцев 2023 года к высшей мере наказания были приговорены 419 иранцев — на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.