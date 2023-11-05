Кошмар на улице бакинских миллионеров: чей гараж?
Конфликт между соседями по поводу постройки площадью 22 квадратных метра и стоимостью в 80 тысяч манатов на территории, известной как бакинский «Квартал миллионеров» по адресу Наримановский район, проспект Зии Буниятова 64/68, квартира 42, дошел до стадии судебного разбирательства.
Примечательно, что право на владение частной собственностью, принадлежащее Тахиру Меликову, Государственная служба кадастра и реестра недвижимого имущества при Госслужбе по вопросам имущества передала в форме выписки на имя Насиба Гаджиева, впоследствии переехавшего в этот район.
В обращении Тахира Меликова в редакцию haqqin.az сказано, что в 2005 году на основе распоряжения исполнительной власти Наримановского района он приватизировал постройку, которую использовал с 1995 года в качестве гаража и склада. А в 2009-м Бакинское территориальное управление Госслужбы реестра недвижимого имущества оформило и выдало на его имя техпаспорт. Тем не менее, сосед Меликова, Насиб Гаджиев, переехавший в этот район, огородил постройку Меликова и присвоил ее.
Позже Гаджиев построил по соседству виллу и предложил соседу купить его гараж, чтобы пристроить к своей территории. По словам Меликова, вначале он вообще не хотел ничего продавать, но позже согласился.
С момента договоренности между соседями прошло почти два года, и за это время Гаджиев периодически созванивался с Меликовым, напоминая ему, что скоро он выкупит гараж. Но потом Меликов по чистой случайности узнал, что сосед получил выписку на его гараж. Когда все попытки Меликова урегулировать ситуацию натолкнулись на грубость соседа, он был вынужден обратиться в правоохранительные органы.
Заявитель, в частности, утверждает, что неоднократно обращался в Госслужбу кадастра и реестра недвижимого имущества, чтобы узнать, на каком основании была выдана выписка на уже приватизированную постройку. И всякий раз получал маловразумительные ответы, не имевшие никакого отношения к сути вопроса.
Так прошло еще несколько месяцев.
И только после жалобы в вышестоящие инстанции выяснилось, что решение это было принято Бакинским административно-экономическим судом, который провел устное заседание без ведома и участия реального собственника постройки. Невзирая на документально подтвержденный факт о том, что Гаджиеву по закону принадлежат 3,9 «сотки» территории, суд без технической экспертизы и выяснения наличия собственника вынес решение в пользу Насиба Гаджиева на 5,25 «сотки».
При этом, как пишет Меликов, при выдаче выписки Госслужба кадастра и реестра недвижимого имущества никаких проверок не проводила.
И даже после того, как Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку при Госкомитете по градостроительству и архитектуре подтвердило, что постройка принадлежит Тахиру Меликову, его жалоба об аннулировании выписки на имя Гаджиева вместе с жалобой еще одного потерпевшего в настоящее время рассматривается в Бакинском административном суде.
Как сообщили haqqin.az в исполнительной власти Наримановского района, в 2009 году Госслужба реестра недвижимого имущества выдала Тахиру Меликову технический паспорт на гараж, расположенный по адресу Наримановский район, проспект Зии Буниятова, 64 Б. Однако в ходе анализа ситуации было установлено, что в 2018 году Госслужба реестра недвижимого имущества передала территорию, на которой расположен гараж, в собственность Насибу Гаджиеву в качестве земельного участка под строительство частного дома.
Чтобы устранить противоречие в документах на собственность данной территории, Тахиру Меликову посоветовали обратиться в Госслужбу по вопросам имущества при Министерстве экономики. Поскольку у обоих граждан есть документы на право собственности, а также в связи с невозможностью решить конфликт между соседями путем переговоров, Тахира Меликова проинформировали о праве обратиться в судебные органы.
В Госслужбе корреспонденту haqqin.az пообещали изучить этот вопрос.
Результаты расследования будут объявлены в ближайшее время.