Кошмар на улице бакинских миллионеров: чей гараж?

Ульвия Худиева, собкор Фото: Авт. 19:18

Конфликт между соседями по поводу постройки площадью 22 квадратных метра и стоимостью в 80 тысяч манатов на территории, известной как бакинский «Квартал миллионеров» по адресу Наримановский район, проспект Зии Буниятова 64/68, квартира 42, дошел до стадии судебного разбирательства. Примечательно, что право на владение частной собственностью, принадлежащее Тахиру Меликову, Государственная служба кадастра и реестра недвижимого имущества при Госслужбе по вопросам имущества передала в форме выписки на имя Насиба Гаджиева, впоследствии переехавшего в этот район.

В обращении Тахира Меликова в редакцию haqqin.az сказано, что в 2005 году на основе распоряжения исполнительной власти Наримановского района он приватизировал постройку, которую использовал с 1995 года в качестве гаража и склада. А в 2009-м Бакинское территориальное управление Госслужбы реестра недвижимого имущества оформило и выдало на его имя техпаспорт. Тем не менее, сосед Меликова, Насиб Гаджиев, переехавший в этот район, огородил постройку Меликова и присвоил ее. Позже Гаджиев построил по соседству виллу и предложил соседу купить его гараж, чтобы пристроить к своей территории. По словам Меликова, вначале он вообще не хотел ничего продавать, но позже согласился. С момента договоренности между соседями прошло почти два года, и за это время Гаджиев периодически созванивался с Меликовым, напоминая ему, что скоро он выкупит гараж. Но потом Меликов по чистой случайности узнал, что сосед получил выписку на его гараж. Когда все попытки Меликова урегулировать ситуацию натолкнулись на грубость соседа, он был вынужден обратиться в правоохранительные органы.

Заявитель, в частности, утверждает, что неоднократно обращался в Госслужбу кадастра и реестра недвижимого имущества, чтобы узнать, на каком основании была выдана выписка на уже приватизированную постройку. И всякий раз получал маловразумительные ответы, не имевшие никакого отношения к сути вопроса. Так прошло еще несколько месяцев. И только после жалобы в вышестоящие инстанции выяснилось, что решение это было принято Бакинским административно-экономическим судом, который провел устное заседание без ведома и участия реального собственника постройки. Невзирая на документально подтвержденный факт о том, что Гаджиеву по закону принадлежат 3,9 «сотки» территории, суд без технической экспертизы и выяснения наличия собственника вынес решение в пользу Насиба Гаджиева на 5,25 «сотки».