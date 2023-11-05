Фонд возрождения Карабаха и «Azərlotereya» дали старт проекту «Все для Карабаха»
При организационной поддержке Фонда возрождения Карабаха (ФВК) и ОАО «Azərlotereya» дан старт новому проекту под девизом «Все для Карабаха».
На мероприятии, посвященном презентации проекта, приняли участие председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, депутат, член наблюдательного совета Фонда Фатма Йылдырым, народный артист, член наблюдательного совета Фонда Алим Гасымов, председатель правления ОАО «Azərlotereya» Осман Каракуш, а также доноры и партнеры ФВК, руководители теле-радио компаний, сотрудники государственных структур и представители СМИ.
Сначала был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между вышеназванными структурами. В рамках меморандума предусматривается осуществление совместных проектов с целью поддержки восстановления и возрождения освобоженных от оккупации территорий, развития сотрудничества между двумя структурами.
В начале мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвященный объектам на освобожденных от оккупации территориях, фундамент которых был заложен президентом Ильхамом Алиевым и открытие которых состоялось при его участии, а также осуществляемым на данных территориях восстановительно-реконструкционным работам.
Затем был продемонстрирован видеоролик под названием «Как мне повезло!» и презентован сайт www.forkarabakh.az.
В ходе своего выступления председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев подчеркнул важность поддержки доноров в реализации Фондом проектов на освобожденных от оккупации территориях и выразил благодарность всем донорам, осуществляющим близкое сотрудничество с Фондом.
Председатель правления отметил, что целью проекта, предусмотренного на длительное время, является пропагандирование среди людей в нашей стране культуры пожертвований для поддержки восстановительных и реконструкционных работ на освобожденных от оккупации территориях, привлечение в этот процесс еще большего количества людей: «В рамках проекта часть средств, вырученных от продажи билетов тиражной лотереи («Meqa 5/36», «4+4» и «Super Keno»), проводимой ОАО «Azərlotereya», будет перечислена в качестве пожертвований в Фонд возрождения Карабаха. Так, каждый, кто купит билет тиражной лотереи как участник этой благотворительной кампании получит возможность не только выиграть, но и поддержит восстановление освобожденных от оккупации территорий, нашего родного Карабаха. В мире множество таких примеров. Мы хотели бы, чтобы эта традиция имела широкое распространение и в нашей стране, и чтобы еще больше людей внесли бы вклад в восстановление Карабаха».
В свою очередь председатель правления ОАО «Azərlotereya» Осман Каракуш также отметил, что проект «Все для Карабаха» является наглядным примером нашей солидарности.
Осман Каракуш, озвучив фразу «Как нам повезло, что мы вместе возрождаем наш Карабах», высоко оценил проводимую кампанию и призвал наших граждан поддержать фонд.
Он сказал, что «Azərlotereya» всегда будет прилагать усилия во имя этой идеи. О. Каракуш выразил уверенность, что вскоре Карабах окажется в одном ряду с самыми развитыми регионами.
Отметим, что тираж первой лотереи в рамках проекта «Все для Карабаха» состоится 8 ноября – в День победы. С более детальной информацией о кампании можно ознакомиться на сайте forkarabakh.az.