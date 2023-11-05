Фонд возрождения Карабаха и «Azərlotereya» дали старт проекту «Все для Карабаха»

На мероприятии, посвященном презентации проекта, приняли участие председатель правления Фонда возрождения Карабах а Рахман Гаджиев, депутат, член наблюдательного совета Фонда Фатма Йылдырым, народный артист, член наблюдательного совета Фонда Алим Гасымов, председатель правления ОАО «Azərlotereya» Осман Каракуш, а также доноры и партнеры ФВК, руководители теле-радио компаний, сотрудники государственных структур и представители СМИ.

При организационной поддержке Фонда возрождения Карабах а (ФВК) и ОАО «Azərlotereya» дан старт новому проекту под девизом «Все для Карабах а».

Сначала был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между вышеназванными структурами. В рамках меморандума предусматривается осуществление совместных проектов с целью поддержки восстановления и возрождения освобоженных от оккупации территорий, развития сотрудничества между двумя структурами.

В начале мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвященный объектам на освобожденных от оккупации территориях, фундамент которых был заложен президентом Ильхамом Алиевым и открытие которых состоялось при его участии, а также осуществляемым на данных территориях восстановительно-реконструкционным работам.

Затем был продемонстрирован видеоролик под названием «Как мне повезло!» и презентован сайт www.forkarabakh.az.

В ходе своего выступления председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев подчеркнул важность поддержки доноров в реализации Фондом проектов на освобожденных от оккупации территориях и выразил благодарность всем донорам, осуществляющим близкое сотрудничество с Фондом.