Али Асадов обсуждает с европейцами волейбол в Азербайджане фото
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентами Европейской конфедерации волейбола и Федерации волейбола Турции.
В ходе встречи обсуждались вопросы развития волейбола в Азербайджане и международное сотрудничество в этом направлении.
Подчеркивалось внимание государства к спорту и инфраструктурным проектам, способствующим успехам на международной арене.
Федерация волейбола Азербайджана подтвердила намерение продолжать сотрудничество с международными спортивными организациями.