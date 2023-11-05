Али Асадов обсуждает с европейцами волейбол в Азербайджане фото

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентами Европейской конфедерации волейбола и Федерации волейбола Турции. 

В ходе встречи обсуждались вопросы развития волейбола в Азербайджане и международное сотрудничество в этом направлении.

Подчеркивалось внимание государства к спорту и инфраструктурным проектам, способствующим успехам на международной арене.

Федерация волейбола Азербайджана подтвердила намерение продолжать сотрудничество с международными спортивными организациями.