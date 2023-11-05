После ОДКБ Армения объявила бойкот и СНГ о развитии ситуации

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

Продолжая демонстрировать серьезность своих намерений отдалиться от России, Армения предприняла очередной демарш.

Как уже сообщалось, секретарь Совета безопасности Армен Григорян не примет участие во встрече руководителей Совбезов стран-участниц СНГ, которая пройдет завтра в Москве. Об этом, не указывая причин, сообщила пресс-секретарь Совета безопасности Армении Татевик Петросян.

Армен Григорян не поедет на встречу секретарей Совбезов СНГ

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян бойкотировал саммит СНГ, состоявшийся в Бишкеке 13 октября, а глава МИД Арарат Мирзоян проигнорировал встречу глав МИД СНГ, состоявшуюся за день до саммита.

Тогда, на встрече в Бишкеке, президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя отсутствие Пашиняна, заявил, что «бойкотируя ОДКБ и СНГ, Армения не всегда ведет себя по-партнерски». А президент России Владимир Путин на состоявшейся после саммита пресс-конференции сказал, что ему «понятно» отсутствие Пашиняна, прозрачно намекнув на события в Карабахе.

Впрочем, если месяц назад неучастие представителей Армении во встрече глав и министров иностранных дел СНГ еще можно было объяснить исходом армян из Карабаха, то теперь отказ Армена Григоряна участвовать во встрече руководителей Совбезов СНГ в Москве выглядит уже как открытый демарш Еревана в адрес России.

Путин все знает

Как видно, вслед за ОДКБ Армения начала систематически бойкотировать мероприятия СНГ и даже отозвала своего представителя в этой организации.

С другой стороны, Армения не только не торопится начинать процедуру выхода из ОДКБ, но даже заявляет, что таких намерений у нее нет вообще. В то же время, не участвуя в деятельности блока, где доминирует Россия, официальный Ереван реализует тезис Никола Пашиняна о том, что «не Армения выходит из ОДКБ, а ОДКБ уходит из Армении».

Наряду с дистанцированием от организаций, в которых доминирует Россия, власти Армении продолжают «нейтрализовывать» армянских политиков, которых считают «людьми Москвы».

Сегодня следственный комитет Армении сообщил об аресте бывшего депутата парламента Арагаца Ахояна, которому предъявлено в публичном подстрекательстве к насилию.

По данным Следственного комитета, этот политик, используя ненормативную лексику, вначале публично заявлял о необходимости смены власти, а затем призывал «составить список тех, кого нужно убить». Это обращение Ахоян опубликовал на своей странице в соцсетях.

Почему арестовали Арагаца Ахояна?

Как сообщают источники в Ереване, Арагац Ахоян будет находиться под арестом на протяжении месяца.

Следует уточнить, что Ахоян возглавляет фонд «Возвращение» и в одно время представлял в парламенте блок олигарха Гагика Царукяна «Цветущая Армения». Хотя Ахоян представлен в парламентской комиссии по евроинтеграции, на самом деле он является пророссийским политиком и неоднократно участвовал в акциях, направленных в поддержку России, называя эту страну «самым верным и стратегическим союзником» Армении.

В 2022 году экс-депутат говорил, что Армения обязана быть рядом с Россией, поскольку она «освобождает Украину от неофашизма».

«Сегодня Россия освобождает Украину от неофашизма, русский народ освобождает украинский народ от фашистских руководителей. Поддерживаю все действия РФ», - сказал тогда Ахоян.

Отметим, что за последние два месяца это уже второе сообщение об арестах членов радикальных армянских группировок, планировавших вооруженное нападение на правительственные структуры. В близких к власти кругах периодически заявляют, что Россия хочет осуществить смену власти в Армении, в том числе, путем разжигания вооруженных восстаний и диверсий.

Аналитическая выкладка Арега Кочиняна

Арег Кочинян, глава ереванского Центра изучения политики безопасности, в интервью армянской службе радио «Свобода» заявил, что никаких сомнений в том, что у России есть планы по смене власти в Армении, у него нет.

«Я не сомневаюсь, что в Армении хотят сменить власть, - подчеркнул Кочинян. - Для меня очевидно одно: Россия ведет гибридную войну с Арменией. Москва добивается от Армении двух вещей: первое — это коридор через юг Армении, от которого она по сути отказывается, а второе – это белорусизация Армении, то есть, разрыв всех наших связей с Западом».

Кочинян считает, что пока власти Армении не выполнят два эти требования Москвы, Россия будет вести гибридную войну с Арменией.

«Например, - поясняет Кочинян, - Россия перекроет нам газ на два месяца, коньяк станет проблемой, а на следующий день, к примеру, в армянских помидорах обнаружат сибирскую язву… Так что, по моему мнению, Москва попытается организовать в Армении внутренние разногласия или элементы государственного переворота. Мы же видим, какое безумие творится в российских СМИ против Армении».