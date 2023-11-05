Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:52

Продолжая демонстрировать серьезность своих намерений отдалиться от России, Армения предприняла очередной демарш. Как уже сообщалось, секретарь Совета безопасности Армен Григорян не примет участие во встрече руководителей Совбезов стран-участниц СНГ, которая пройдет завтра в Москве. Об этом, не указывая причин, сообщила пресс-секретарь Совета безопасности Армении Татевик Петросян.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян бойкотировал саммит СНГ, состоявшийся в Бишкеке 13 октября, а глава МИД Арарат Мирзоян проигнорировал встречу глав МИД СНГ, состоявшуюся за день до саммита. Тогда, на встрече в Бишкеке, президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя отсутствие Пашиняна, заявил, что «бойкотируя ОДКБ и СНГ, Армения не всегда ведет себя по-партнерски». А президент России Владимир Путин на состоявшейся после саммита пресс-конференции сказал, что ему «понятно» отсутствие Пашиняна, прозрачно намекнув на события в Карабахе. Впрочем, если месяц назад неучастие представителей Армении во встрече глав и министров иностранных дел СНГ еще можно было объяснить исходом армян из Карабаха, то теперь отказ Армена Григоряна участвовать во встрече руководителей Совбезов СНГ в Москве выглядит уже как открытый демарш Еревана в адрес России.

Как видно, вслед за ОДКБ Армения начала систематически бойкотировать мероприятия СНГ и даже отозвала своего представителя в этой организации. С другой стороны, Армения не только не торопится начинать процедуру выхода из ОДКБ, но даже заявляет, что таких намерений у нее нет вообще. В то же время, не участвуя в деятельности блока, где доминирует Россия, официальный Ереван реализует тезис Никола Пашиняна о том, что «не Армения выходит из ОДКБ, а ОДКБ уходит из Армении». Наряду с дистанцированием от организаций, в которых доминирует Россия, власти Армении продолжают «нейтрализовывать» армянских политиков, которых считают «людьми Москвы». Сегодня следственный комитет Армении сообщил об аресте бывшего депутата парламента Арагаца Ахояна, которому предъявлено в публичном подстрекательстве к насилию. По данным Следственного комитета, этот политик, используя ненормативную лексику, вначале публично заявлял о необходимости смены власти, а затем призывал «составить список тех, кого нужно убить». Это обращение Ахоян опубликовал на своей странице в соцсетях.

Как сообщают источники в Ереване, Арагац Ахоян будет находиться под арестом на протяжении месяца. Следует уточнить, что Ахоян возглавляет фонд «Возвращение» и в одно время представлял в парламенте блок олигарха Гагика Царукяна «Цветущая Армения». Хотя Ахоян представлен в парламентской комиссии по евроинтеграции, на самом деле он является пророссийским политиком и неоднократно участвовал в акциях, направленных в поддержку России, называя эту страну «самым верным и стратегическим союзником» Армении. В 2022 году экс-депутат говорил, что Армения обязана быть рядом с Россией, поскольку она «освобождает Украину от неофашизма». «Сегодня Россия освобождает Украину от неофашизма, русский народ освобождает украинский народ от фашистских руководителей. Поддерживаю все действия РФ», - сказал тогда Ахоян. Отметим, что за последние два месяца это уже второе сообщение об арестах членов радикальных армянских группировок, планировавших вооруженное нападение на правительственные структуры. В близких к власти кругах периодически заявляют, что Россия хочет осуществить смену власти в Армении, в том числе, путем разжигания вооруженных восстаний и диверсий.